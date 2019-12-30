Кремль отреагировал на предотвращение теракта в Петербурге

Это доказывает результативность сотрудничества спецслужб России и США

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали предполагаемого вербовщика террористов. 45-летний местный житель также занимался пропагандой экстремизма. Кроме того, сегодня ФСБ опубликовало видеокадры спецоперации в Санкт-Петербурге. Предотвращение теракта прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США.

Мужчину ждали в подъезде дома, в котором он жил. Задержание провели достаточно быстро и сопротивления тот оказать просто не успел. Судя по всему, подозреваемый довольно много времени проводил за компьютером. Есть микрофон для онлайн-общения. На столе - пустые пакеты из под сока и чипсы. Полная пепельница.

В ФСБ не сообщают, связаны ли оба мужчины друг с другом, но обоих подозревает в одном преступлении.

"ФСБ России на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря т.г. задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в г. Санкт-Петербург. У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания. Следственными органами ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении ФСБ.

Оперативникам удалось найти видео, на котором один из задержанных присягает на верность признанной в нашей стране террористической группировке "Исламское государство". Он хоть и в маске, но подозреваемого смогли идентифицировать по голосу. Судя по всему, у задержанных были иностранные кураторы. Отсюда и участие в деле американских спецслужб, которые достаточно оперативно поделились данными. В воскресенье Владимир Путин лично по телефону поблагодарил Дональда Трампа за помощь. Стоит отметить, что именно новогодние каникулы в России уже не раз становились целью для террористов.

Это кадры снятые в декабре 2017 года в Москве (см. видео). В обычной квартире преступники хранили огнестрельное оружие и собирали самодельные взрывные устройства. Годом ранее, в декабре 16-го спецназ ФСБ ранним утром штурмом взял квартиру на окраине столицы. Огнестрельное оружие, самодельные мины-прилипалы и более мощные взрывные устройства. Еще взрывчатка россыпью, в виде порошка - в обычных целлофановых пакетах. Хранилась под ванной. На время работы взрывотехников пришлось эвакуировать целый подъезд многоэтажки.

В этом году, по словам Владимира Путина, в России удалось пресечь все попытки организации терактов. А таких было более тридцати. И более полусотни преступлений террористической направленности. В Хабаровске спецназ задержал 45-летнего местного жителя, который занимался пропагандой экстремизма. По указанию своих кураторов он выкладывал в социальных сетях видеоролики с призывами финансировать бандформирования, а также лично участвовать в их деятельности. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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