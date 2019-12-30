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Путин не поздравил Зеленского с Новым годом. Но все еще может поменяться

14:16
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Телеграммы не удостоилась и президент Грузии

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина может быть дополнено.

Ранее Путин направил поздравительные новогодние телеграммы лидерам Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Финляндии, Чехии, Японии, ЮАР Сирии, США, Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, стран СНГ и другим.

Глава государства не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации", - объяснил отсутствие украинского и грузинского лидеров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, не исключено, что Зеленский все же сможет получить поздравительную телеграмму из Кремля в этом году.

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