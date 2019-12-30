"Это ужасно": Плющенко разбили лицо клюшкой

Жена узнала не сразу
Российский фигурист Евгений Плющенко получил серьезную травму лица на любительском хоккейном матче.
Во время игры Плющенко налетел на клюшку оппонента и ее крюк попал под визор шлема. На мгновение спортсмен подумал, что лишился глаза.
"Я почувствовал, что у меня течет кровь, страх был. Это ужасно", - поделился фигурист в реалити-шоу своей супруги Яны Рудковской "Яна Супер".
Спортсмен едва не лишился глаза, пишет интернет-портал "Дни.ру". Как сообщил Плющенко врач: "Еще миллиметр - и глаза бы не было". Хирургам пришлось зашить рану. Операция продолжалась около часа.
Плющенко не сразу рассказал о произошедшем жене. Она узнала о случившемся только тогда, когда заметила швы.
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