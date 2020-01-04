Лучше займитесь собой: кому звезды не рекомендуют искать любовь в 2020 году

Ни к чему зацикливаться на проблемах личной жизни

Астролог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова перечислила знаки Зодиака, которым в новом году не стоит тратить много сил и времени на любовные дела.

Белая Металлическая Крыса, несмотря на ее грозное название, отличается скромностью и миролюбием. Будучи норным животным, она ценит домашний уют, поэтому 2020 год идеально подходит для покупки жилья и ремонта в доме. "Этот год говорит, что мы хороши не сами по себе, а в совокупности с другими людьми. Это коллективный год", - пояснила астролог в разговоре с ТВЦ.RU.

Лилия Любимова составила прогноз для представителей тех знаков Зодиака, которым в 2020 году рекомендуется заняться карьерой или самосовершенствованием, а не амурными подвигами.

Овен

Это тот знак, для которого в 2020 году личная жизнь может оказаться не совсем в сфере его интересов. Представителям этого знака звезды рекомендуют больше сосредоточиться на работе и карьере. Однако не стоит сбрасывать со счетов свою вторую половину. В трудовом угаре я бы порекомендовала не забывать иногда проводить какой-то романтический ужин, иногда баловать вторую половинку какими-нибудь подарками, чтобы погруженность в собственные дела не испортила отношения.

Лев

Для представителя этого знака год будет немного противоречивым в личной жизни, ведь периодически придется забывать о себе, о своем эго, о своем Я и сосредотачиваться на поиске компромисса, а также умении договариваться и слышать свою вторую половину. В борьбе со своим эгоцентризмом самое главное не забывать про здоровье.

Весы

У Весов может быть непростой год в плане семейных отношений. Некоторые из Весов могут даже разойтись, развестись или сильно конфликтовать со своими вторыми половинками в течение года. В любом случае Весам придется работать над отношениями не покладая рук. Но есть один плюс. Как говорят звезды, вы сами творите свою удачу в личной жизни и свою судьбу. Так что взвешивайте, анализируйте (вы это умеете) и принимайте решение.

Скорпионы

Для Скорпионов это достаточно спокойный год. С одной стороны, это немножечко скучновато: не ожидается никаких глобальных перемен в личной жизни, потрясений и судьбоносных встреч. Тем не менее это возможность для Скорпиона позаниматься не только личной жизнью, но и самим собой, углубиться в собственный внутренний мир, приобрести новые знания.

Стрелец

У Стрельца тоже может возникнуть впечатление затишья и пустоты, некоторой скуки и рутины в текущих отношениях. Однако звезды рекомендуют представителям этого знака не рубить сплеча. Если вдруг Стрельцам захочется веселых приключений на стороне, то звезды рекомендуют очень тщательно взвесить все за и против. Потому что интрижка, скорее всего, всплывет и это может серьезно испортить текущие отношения. А вот одинокие Стрельцы, хотя для них звезды не приготовили судьбоносных встреч, несколько веселых интрижек вполне могут себе позволить.

Водолеи

Звезды дарят им год для паузы и перезагрузки, а также для возможности инвестировать в себя. Для Водолеев это год, когда имеет смысл позаниматься своей внешностью и, может быть, подумать о смене имиджа: поменять цвет волос, прическу, поиграть со стилем. Водолею нужно сместить акцент с пары на себя. Свободолюбивому Водолею это неплохо. Если вы, Водолеи, решились на пластические операции, то помните, что с 13 мая по 25 июня в период ретро-Венеры это делать неблагоприятно.

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