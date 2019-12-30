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Оксана Федорова станцевала у елки в тапочках

15:09
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Ее дети с нетерпением ждут подарков

"Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова опубликовала в Instagram движущуюся картинку, на которой она танцует с детьми на фоне новогодней елки.
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"Скоро Новый год - время воссоединения всей семьи и, конечно же, время подарков. Еще несколько деньков, когда есть время приобрести что-то оригинальное", - написала Федорова. 

Судя по счастливым лицам малышей и их зажигательным танцам, Оксана Федорова уже успела купить для них все подарки. Они ждут своего часа где-нибудь под елкой.

На картинке телезвезда в тапочках, а также ее шестилетняя дочь Лиза и семилетний сын Федя танцуют в комнате, украшенной елкой, гирляндами и другими праздничными атрибутами. Телеведущая и ее дети надели новогодние свитеры, а Федя еще и нацепил на нос солнцезащитные очки. По мнению интернет-пользователь, своим танцем он затмил сестру и маму.

- Круто зажигаете!

- Крутой мальчик.

- Танцор диско справа - это просто огонь!

- Какие классные. 

- Новогодняя атмосфера. Вы такие красивые.

В 2011 году Федорова объявила о том, что она вышла замуж за сотрудника президентской администрации Андрея Бородина. Вскоре телеведущая родила сына и дочь.

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