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"Ильюшин" показал уникальную окраску Ил-114-300

15:07
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Серийные поставки начнутся в 2023 году

Серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 начнутся в 2023 году.

Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На данный момент специалисты провели окончательную окраску первого опытного образца самолета для участия в будущих испытательных и сертификационных полетах. От свойств краски зависят защитные свойства воздушного судна.

"Нам крайне важно, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью", - заявил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.

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