"Ильюшин" показал уникальную окраску Ил-114-300

Серийные поставки начнутся в 2023 году

Серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 начнутся в 2023 году.

Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На данный момент специалисты провели окончательную окраску первого опытного образца самолета для участия в будущих испытательных и сертификационных полетах. От свойств краски зависят защитные свойства воздушного судна.

"Нам крайне важно, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью", - заявил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.

Первый полет нового МС-21-300 попал на видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"