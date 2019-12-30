"Ильюшин" показал уникальную окраску Ил-114-300

Серийные поставки начнутся в 2023 году
Серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 начнутся в 2023 году.
Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На данный момент специалисты провели окончательную окраску первого опытного образца самолета для участия в будущих испытательных и сертификационных полетах. От свойств краски зависят защитные свойства воздушного судна.
"Нам крайне важно, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью", - заявил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.
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