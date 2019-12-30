В астраханском кафе пол обрушился вместе с посетителями

Пострадали 4 человека

В одном из кафе Астрахани посетители провалились в подвал в результате обрушения пола. Инцидент произошел в Трусовском районе города.

Как уточнили в региональном главке МЧС, пострадали четыре человека (они получили травмы средней степени тяжести), детей среди них нет. "В кафе "Мечта" произошло обрушение пола на площади 10 квадратных метров - с первого этажа в подвал", - добавили ТАСС в ведомстве.

Все гости заведения были оперативно эвакуированы. На место инцидента выехали спасательные службы. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

В сентябре этого года во Владивостоке сгорел крупнейший в городе торговый центр "Максим".

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