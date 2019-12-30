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Ольга Орлова вышла в свет с новым возлюбленным

15:41
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Журналисты назвали его имя

42-летнюю телеведущую Ольгу Орлову заметили в компании представительного мужчины. Парочку засняли во время свидания в ресторане.
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Как сообщает Telegram-канал Super, ведущая "Дома-2" встречается с предпринимателем по имени Валерий. По слухам, мужчина старше ее на несколько лет и настроен на серьезные отношения. Чем он занимается, неизвестно. 

В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором седовласый мужчина с крупными часами обнимает Орлову. Телеведущая то ли показывает своему спутнику видео, то ли делает совместное селфи. В последнем случае этот снимок не увидят подписчики Орловой в Instagram, поскольку телезвезда держит в секрете личность нового возлюбленного. 

Ранее новостные порталы облетел снимок, на котором экс-солистка поп-группы "Блестящие" позирует полуголой на Сейшельских Островах.  Орлова нечасто балует фанатов откровенными снимками. Если она и показывает свою стройную фигуру, то в основном во время отдыха за границей.

Напомним, в 2001 году Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался в 2004 году.  

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