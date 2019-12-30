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Новогодняя елка появилась на МКС

15:26
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Ель летает по российскому модулю

Экипаж МКС доложил о готовности к встрече Нового года. Елка наряжена, подарки и угощение для праздничного стола готовы.
"Прогресс" доставил на МКС новогодние подарки

"Экипаж Международной космической станции уже нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!",  - подписано видео, опубликованное на странице Роскосмоса в Facebook.

На кадрах видно, что по российскому модулю летает небольшая наряженная елочка. Она парит на фоне плаката с новогодней символикой и сетки с апельсинами.

Апельсины на Международную космическую станцию доставил вместе с другими деликатесами "Прогроесс МС-13". В праздничной посылке - оливки, фисташки, финики, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты. Из фруктов, кроме апельсинов -  свежие яблоки, грейпфруты и лимоны.

Экипаж, который будет встречать Новый, 2020 год, на МКС, состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Меир, а также представителя Италии Луки Пармитано, напоминает РИА Новости.

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