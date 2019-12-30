Успели: Москва и Киев подписали мировое соглашение

Действующие контракты по газу истекают 31 декабря

Соглашение по антимонопольному спору между Москвой и Киевом подписано. Стороны все же успели согласовать позиции до истечения срока действия предыдущих контрактов – 31 декабря. О подписании документа сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от взаимных исков. Предполагалось, что это будет сделано 29 декабря.

Переговоры по окончательному согласованию пакета документов проходили в Вене с 26 до поздней ночи 29 декабря. Очевидцы с украинской стороны утверждали, что шла борьба "за каждую запятую", передает РИА Новости.

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