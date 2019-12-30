Россияне стали жить дольше

Глава Минздрава рассказала о росте продолжительности жизни россиян

В России растет продолжительность жизни. Об этом сообщили в Минздраве. Как рассказала в интервью каналу "Россия 24" глава ведомства Вероника Скворцова, за десять месяцев 2019 года этот показатель составил 73,4 года, что на полгода дольше, чем годом ранее.

По словам министра, число смертей сократилось почти на 30 тысяч. Скворцова также отметила, что удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, передает РИА Новости.

26 декабря Скворцова сообщила, что смертность от онкологических заболеваний в России не выше, чем в Европе.

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