Полиция взяла под контроль ситуацию со стрельбой в центре Берлина

Выстрелы слышны у КПП "Чекпойнт Чарли"

Выстрелы раздались в центре Берлина. По данным немецкой полиции, стреляли в магазине не далеко от Фридрихштрассе.

"В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Уточняется, что в этом районе расположена одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". Полиция утверждает, что ситуация под контролем – по предварительным данным, стрельбу открыл грабитель, передает ТАСС.

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