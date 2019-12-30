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Полиция взяла под контроль ситуацию со стрельбой в центре Берлина

16:59
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Выстрелы слышны у КПП "Чекпойнт Чарли"

Выстрелы раздались в центре Берлина. По данным немецкой полиции, стреляли в магазине не далеко от Фридрихштрассе.
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"В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Уточняется, что в этом районе расположена одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". Полиция утверждает, что ситуация под контролем – по предварительным данным, стрельбу открыл грабитель, передает ТАСС.

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