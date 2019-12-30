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Известный российский актер попал в больницу в Таиланде

17:18
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Страховая компания отказалась оплачивать операцию

Российскому актеру Сергею Бадюку нужна срочная операция. Артист госпитализирован в Таиланде. У него начал выходить камень из почки, нужна срочная операция.
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Бадюк рассказал о своем состоянии в Instagram. Он сообщил, что страховая компания отказывается оплачивать операцию – там утверждают, что это хроническое заболевание, о котором актер должен был знать заранее.

"У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался", — заявил артист.

Сергей Бадюк — российский актер и спортсмен. Он сыграл в сериалах "Интерны" и "Родина", а также в фильмах "Соловей-разбойник", "Гоголь", "Мамы".

Юристы, комментируя ситуацию, отмечают, что существует перечень исключений из страховки, который указывается в конкретном договоре. Однако, если Бадюк ранее к врачам не обращался, вполне возможно, страховку ему все же выплатят, передает РИА Новости.

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