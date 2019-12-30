Путин обсудил с президентом Финляндии итоги "нормандского" саммита

Российский лидер провёл телефонный разговор с президентом Финляндии

Перспективы укрепления двусторонних отношений Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Лидеры отметили успешное развитие связей в политике, экономике, а также в культурно-гуманитарной сфере и охране природы, передает "ТВ Центр".

Президент России также проинформировал собеседника об итогах прошедшего в начале декабря саммита "нормандской четвёрки" и о ситуации с разрешением конфликта на востоке Украины.

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