ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам предрекли "красный" январь

18:10
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Месяц будет аномально теплым

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до утра. Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в сочетании с осадками. 

А вот праздники, как и почти весь январь, на большей части нашей страны будут "красными" и "розовыми". В переводе с языка синоптиков нас ждёт не по-зимнему тёплая погода. Во власти морозов останутся лишь Забайкалье, Иркутская область и Чукотка.

Нулевые значения сохранятся в Москве, и только в новогоднюю ночь незначительно похолодает. Положительные среднемесячные температуры ожидаются в Омской и Томской областях, Алтайском крае. Аномальная оттепель не исключена даже в Новосибирской области. Крайне редкое явление для этих широт. Многолетние средние значения будут превышены на несколько градусов также в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Осадки там ожидаются только в виде дождя, так что отправляться на местные горнолыжные курорты пока рано, но без снега россияне не останутся

"Снег есть везде. На территории от Поволжья, к востоку от Поволжья, снег есть везде, его много, по-настоящему много. На азиатской территории выше 70 см до 1,5 метра в равнинных территориях. А вот в горных территориях ситуация разная. Вот на Кольском полуострове вполне нормально, вполне нормальная ситуация. На северном и среднем Урале замечательно", - рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Теплая погода зимой
Теплая погода зимой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.