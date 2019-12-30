Россиянам предрекли "красный" январь

Месяц будет аномально теплым

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до утра. Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в сочетании с осадками.

А вот праздники, как и почти весь январь, на большей части нашей страны будут "красными" и "розовыми". В переводе с языка синоптиков нас ждёт не по-зимнему тёплая погода. Во власти морозов останутся лишь Забайкалье, Иркутская область и Чукотка.

Нулевые значения сохранятся в Москве, и только в новогоднюю ночь незначительно похолодает. Положительные среднемесячные температуры ожидаются в Омской и Томской областях, Алтайском крае. Аномальная оттепель не исключена даже в Новосибирской области. Крайне редкое явление для этих широт. Многолетние средние значения будут превышены на несколько градусов также в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Осадки там ожидаются только в виде дождя, так что отправляться на местные горнолыжные курорты пока рано, но без снега россияне не останутся

"Снег есть везде. На территории от Поволжья, к востоку от Поволжья, снег есть везде, его много, по-настоящему много. На азиатской территории выше 70 см до 1,5 метра в равнинных территориях. А вот в горных территориях ситуация разная. Вот на Кольском полуострове вполне нормально, вполне нормальная ситуация. На северном и среднем Урале замечательно", - рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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