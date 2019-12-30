ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европе предсказали климатическую катастрофу

17:58
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Ледниковый период не за горами

Европу ждет климатическая катастрофа. По мнению ученых, к этому приведет изменение направления Северо-атлантического течения в ближайшие сто лет. На него повлияют таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.
Ученые предупредили о приближении климатической катастрофы

Северо-атлантическое течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике. Его уход от европейских берегов может спровоцировать сильное похолодание на континенте, пишут исследователи в статье для портала EurekAlert.

Вероятность подобного катаклизма оценивается в 15%. Однако ученые подчеркивают, что построенная ими модель не учитывает фактора таяния льдов в Арктике. Так что в реальности все может быть гораздо хуже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Европе предсказали климатическую катастрофу
Европе предсказали климатическую катастрофу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.