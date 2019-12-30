Европе предсказали климатическую катастрофу

Ледниковый период не за горами

Европу ждет климатическая катастрофа. По мнению ученых, к этому приведет изменение направления Северо-атлантического течения в ближайшие сто лет. На него повлияют таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.

Северо-атлантическое течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике. Его уход от европейских берегов может спровоцировать сильное похолодание на континенте, пишут исследователи в статье для портала EurekAlert.

Вероятность подобного катаклизма оценивается в 15%. Однако ученые подчеркивают, что построенная ими модель не учитывает фактора таяния льдов в Арктике. Так что в реальности все может быть гораздо хуже.

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