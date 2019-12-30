Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа

Разговор состоялся по инициативе Минска

Планы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках Союзного государства Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание главы двух стран уделили вопросам поставки в Белоруссию нефти и газа из России. В последнее время на встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко эта тема занимает одно из главных мест.

По итогам сегодняшней беседы было решено продолжить обсуждение спорных вопросов на уровне отраслевых компаний. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

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