В Китае ученый получил 3 года тюрьмы за изменение генома человека

Генетик проводил опыты на человеческих эмбрионах

Три года тюрьмы и штраф почти полмиллиона долларов США. В Китае поставили точку в истории скандально известного генетика. Хэ Цзянькуй предположительно проводил опыты на человеческих эмбрионах - якобы пытался отредактировать их ДНК, чтобы уберечь от вируса иммунодефицита. Цель - казалось бы, благая - средства не оправдала. Подобные генетические эксперименты запрещены во многих странах, в том числе в Китае. Кроме того, большие сомнения вызывает и результат его опытов.

В ноябре прошлого года профессор Хэ Цзянькуй шокировал научное сообщество заявлением о том, что ему удалось создать первых в мире генетически модифицированных людей, передает "ТВ Центр". По его словам, новорожденные близнецы Лулу и Нана приобрели иммунитет к ВИЧ. Дети родились от здоровой матери и ВИЧ-положительного отца, но профессор Хэ удалил у эмбриона ген, отвечающий за предрасположенность к заболеванию.

"Две очаровательные маленькие китаянки Лулу и Нана здоровы и сейчас находятся дома с мамой Грейс и отцом Марком. Беременность Грейс началась с обычного ЭКО. Но биоматериал отца мы дополнительно отправили в лабораторию на генную операцию. Мы закрыли дверь, через которую ВИЧ проникает в геном человека. Перед тем, как поместить эмбрион в тело Грейс, мы проверили еще раз, хорошо ли прошла операция. Результаты показали, что все прошло идеально", - сказал Хэ Цзянькуй.

Правда, самих детей никто не видел. А Хэ Цзянькуй так и не представил документов, подтверждающих, что эксперимент прошел успешно. Прорыв, о котором объявил ученый, вызвал резкую реакцию в научном мире. Встал этический вопрос. К генномодифицированным овощам и даже животным все привыкли, но другое дело человек. Подобные эксперименты запрещены во многих странах мира, в том числе и Китае. И неспроста.

"Точность таких экспериментов недостаточна и не доказана и всегда что-то может пойти не так. Такого рода изменения не контролируются, и может возникнуть мутация. В результате такого рода вмешательств могут возникнуть долгосрочные эффекты у человека, который родится в результате таких действий, а так же у детей этого человека", - рассказал генетик Константин Северинов.

Суд признал Хэ Цзянькуя виновным в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона. И приговорил к трем годам заключения. В ходе расследования выяснилось, что ученый не имел квалификации врача и подделал сертификат комиссии по этике для набора добровольцев на эксперимент. В СМИ сообщалось, что еще три пары готовились к рискованной процедуре. По мнению суда, действовал профессор ради личной выгоды и славы. Скандальную известность он действительно приобрел. А вот о здоровье близнецов Лулу и Нана пока ничего не известно.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"