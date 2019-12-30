Киев разрешил "Нафтогазу" подписать соглашение с "Газпромом"

Правительство издало соответствующее распоряжение

Компании "Нафтогаз Украины" разрешили подписать соглашение об урегулировании споров с российским концерном "Газпром". Соответствующее постановление издал кабмин Незалежной. Правительство также согласилось на подписание договора между компаниями об организации транзита голубого топлива сроком на пять лет.

30 декабря компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что Россия и Украина завершили работу над техническим соглашением между операторами систем. Делегации двух стран еще с 26 декабря ведут переговоры в Вене. Еще минувшей ночью было неясно, удастся ли достичь соглашения - сообщалось, что шла борьба "за каждую запятую".

Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. 20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий и отзыве взаимных исков. По тому же договору, "Газпром" выплатил около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража, напоминает ТАСС.

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