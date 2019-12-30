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Киев разрешил "Нафтогазу" подписать соглашение с "Газпромом"

20:02
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Правительство издало соответствующее распоряжение

Компании "Нафтогаз Украины" разрешили подписать соглашение об урегулировании споров с российским концерном "Газпром". Соответствующее постановление издал кабмин Незалежной. Правительство также согласилось на подписание договора между компаниями об организации транзита голубого топлива сроком на пять лет.
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30 декабря компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что Россия и Украина завершили работу над техническим соглашением между операторами систем. Делегации двух стран еще с 26 декабря ведут переговоры в Вене. Еще минувшей ночью было неясно, удастся ли достичь соглашения - сообщалось, что шла борьба "за каждую запятую".

Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. 20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий и отзыве взаимных исков. По тому же договору, "Газпром" выплатил около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража, напоминает ТАСС.

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