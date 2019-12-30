Взрыв на АЗС под Челябинском попал на видео

Пострадал один человек

Серьезный пожар произошел в понедельник вечером в Челябинской области. Вспыхнула автозаправочная станция в городе Сатка. Сообщается об одном пострадавшем, передает "ТВ Центр".

Очевидцам удалось снять происходящее на видео. Сообщается, что перед пожаром в районе АЗС стоял сильный запах газа. Возникшее пламя быстро перекинулось на здание находившейся рядом автомойки, а затем произошел взрыв.

Непосредственной причиной происшествия могло стать повреждение шланга и образование газо-воздушной смеси. Пострадавший мужчина отправлен в больницу.

Это уже второе подобное происшествие в регионе за последние дни. 25 декабря в Челябинске также взорвалась заправка, тяжелые ожоги получила женщина-оператор.

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