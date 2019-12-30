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Россияне почувствовали уверенность в завтрашнем дне

21:06
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Оптимистично настроены более половины опрошенных

Большинство россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне – особенно молодежь. Опрос ВЦИОМ показал, что с оптимизмом смотрят в будущее более половины респондентов.
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57% респондентов могут ясно представить будущее своей семьи на год – и даже более значительный срок. При этом каждый десятый  - более чем на 10 лет. 19% опрошенных твердо уверены в завтрашнем дне, 32% - скорее уверены. Самую высокую долю уверенных в будущем ВЦИОМ зафиксировал среди молодых людей в возрасте 18-24 лет - 71%.

Рассказали россияне и о своих жизненных целях. Так, для 41% главным является желание жить на уровне своего окружения. Еще 23% хотят жить лучше, чем окружающие их люди. 11% хотят жить, как среднестатистическая американская семья.

Конечно, не все опрошенные настроены столь оптимистично. 9% россиян представляют будущее не более чем на один день. Такой же процент респондентов готов поручиться лишь за ближайшие недели или месяцы. А 12% респондентов, когда им задали вопрос о жизненных целях, признались, что заботятся о выживании.

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