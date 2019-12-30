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Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы

21:32
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Среди пострадавших - ребенок

Серьезное ДТП на севере столицы, на Коптевской улице. Трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов.
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"В результате столкновения трамвая с грузовиком в Соболевском проезде пострадали шесть человек, в том числе ребенок", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным источников, четверо пассажиров, включая ребенка, госпитализированы. Двоим пострадавшим помощь оказана на месте. Из-за ДТП в Соболевском проезде задерживается движение трамваев № 23, 27, 30. Решено временно изменить маршруты.

В "Мосгортрансе" сообщили, что аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля.

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