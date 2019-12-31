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МИД ответил на слова посла США о Второй мировой: Похоже, она плохо успевала по истории в школе

08:16
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Дипломату указали на пробел в образовании

Российский МИД отреагировал на высказывание посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о начале Второй мировой войны. В министерстве допустили, что у дипломата имеются пробелы в образовании.
Путин назвал польского посла "сволочью и антисемитской свиньей"

"Похоже на то, что посол плохо успевала по истории в школе", — заявили в МИД России, после чего указали Мосбахер на то, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор, и, кроме того, ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны".

Ответили Мосбахер и российские дипломаты в Польше. "Уважаемая посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?", — спросил представитель посольства России у американской коллеги.

30 декабря Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Так она прокомментировала слова Владимира Путина об отношении Польши к нацистской Германии, передает РИА Новости.

"Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт", — заявила дипломат, добавив, что Польша стала лишь жертвой конфликта.

Напомним, Владимир Путин рассказал, что польский посол в Третьем рейхе Юзеф Липский разделял некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России назвал Липски "сволочью и антисемитской свиньей".

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