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Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз

08:22
  • вторник
  • 31 декабря 2019

В пункте базирования Хмеймим прошел праздничный концерт

Новый год готовятся отметить наши военные в Сирии. В пункте базирования Хмеймим прошел праздничный концерт. Его устроили сами служащие базы, передает "ТВ Центр".

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На территории наряжена шестиметровая елка. Военных и медиков поздравили сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка, а военный оркестр исполнил музыкальные композиции. Между тем, в новогоднюю ночь  батальон ПВО будет нести дежурство  в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации террористов.

Накануне прошли учения. По тревоге были подняты  расчеты зенитно-ракетных комплексов.  Оборону пункта базирования Хмеймим обеспечивают  ЗРК  С-400 "Триумф", которые способны уничтожать любые цели  на расстоянии до 400 километров, защиту на средних  дистанциях  гарантируют  комплексы С-300,  а "Панцирь" прикрывает непосредственно аэродром, самолеты и всю инфраструктуру аэропорта.

"Авиабаза Хмеймим надежно прикрыта от ударов с воздуха, средств воздушного нападения различного типа. Начиная от беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и заканчивая современными крылатыми ракетами, самолетами, созданными по технологии стелс", - заявил командир зенитного ракетного полка Юрий Павлушкин.

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Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз
Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз
Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз
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