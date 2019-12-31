Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз

В пункте базирования Хмеймим прошел праздничный концерт
Новый год готовятся отметить наши военные в Сирии. В пункте базирования Хмеймим прошел праздничный концерт. Его устроили сами служащие базы, передает "ТВ Центр".
На территории наряжена шестиметровая елка. Военных и медиков поздравили сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка, а военный оркестр исполнил музыкальные композиции. Между тем, в новогоднюю ночь батальон ПВО будет нести дежурство в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации террористов.
Накануне прошли учения. По тревоге были подняты расчеты зенитно-ракетных комплексов. Оборону пункта базирования Хмеймим обеспечивают ЗРК С-400 "Триумф", которые способны уничтожать любые цели на расстоянии до 400 километров, защиту на средних дистанциях гарантируют комплексы С-300, а "Панцирь" прикрывает непосредственно аэродром, самолеты и всю инфраструктуру аэропорта.
"Авиабаза Хмеймим надежно прикрыта от ударов с воздуха, средств воздушного нападения различного типа. Начиная от беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и заканчивая современными крылатыми ракетами, самолетами, созданными по технологии стелс", - заявил командир зенитного ракетного полка Юрий Павлушкин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"