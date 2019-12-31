51-летняя Светлана Бондарчук: "Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины"

А вот замуж за возлюбленного модель выходить не собирается

Светлана Бондарчук поделилась мечтами. Модель рассказала, что будет рада родить наследников своему возлюбленному Сергею Харченко.

"Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бы замечательно, если бы помимо наших уже имеющихся детей, которых достаточное количество, у нас появился общий ребенок", - призналась Светлана в шоу "Детектор лжи" на YouTube-канале журнала Tatler.

При этом Бондарчук в первую очередь хочет сына. "Мне как-то с мальчиками понятнее. Хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку", - заявила 51-летняя модель.

Светлана уже воспитывает внуков, но это не мешает ей хотеть собственного малыша. Тем более, что Бондарчук терпеть не может, когда ее называют бабушкой.

"Мне не нравится быть бабушкой. Я очень люблю своих внучек, но мне не нравится сам статус. Сразу начинается муссирование возраста", - отметила модель.

Напомним, Светлана была замужем за Федором Бондарчуком. В браке она родила режиссеру сына Сергея и дочь Варвару. Наследник подарил Светлане двух внучек.

После развода с Бондарчуком модель горевала недолго. Уже год Светлана счастлива с новым возлюбленным - директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. При этом Бондарчук не планирует выйти замуж за своего избранника.

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