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Нюша показала, как дочь Симба играет с пакетом

08:59
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Певица опубликовала новое видео с ребенком

Певица Нюша показала новое видео с дочерью Симбой. Долгое время артистка скрывала и лицо, и имя своего ребенка, однако после решения рассекретить все подробности, в том числе о выборе имени, она не перестает публиковать все новые и новые фотографии, а также видео с дочкой.

На свежих кадрах, которые опубликованы в "сторис" инстаграма Нюши, малышка играет с блестящим новогодним пакетом, рассматривая в нем свое отражение. Ребенок светится от счастья.

Ранее фанаты Нюши предположили, что Симба - это необычное сокращение от Серафимы, однако артистка пояснила, что в действительности ей просто нравится мультфильм "Король лев".

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. 6 ноября 2018 года в Майами певица родила дочь. До 22 декабря 2019 года никто не знал, как зовут малышку и как она выглядит.

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