Сделка Украины и России стала неприятным сюрпризом для США

Москва и Киев договорились о транзите российского газа

Контракт на пять лет. Москва и Киев договорились о транзите российского газа. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Пакет документов подписали по итогам двусторонних переговоров. Обсуждение длилось пять дней и накануне вечером завершилось в Вене. По словам Миллера, "сделка восстановила баланс интересов" России и Украины.

Пять дней непрерывных переговоров, в результате которых накануне поздно вечером стороны согласовывают все детали соглашения. Вернее, целого пакета договоренностей по газу. Ничего подобного в истории отношений России и Украины раньше не было.

"В Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон... "Газпром" сделал всё возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнёром", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Необычность соглашений даже в том, что стороны подписывали их дистанционно. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в Санкт-Петербурге, а директор "Нафтогаза" в Вене. Юрий Витренко объяснил это тем, что до последнего пришлось согласовывать детали с украинским кабмином. В итоге договор между Москвой и Киевом рассчитан на пять лет. По нему "Нафтогаз" обязуется забронировать мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. Кроме того, в документе прописан отказ сторон от новых взаимных претензий. Компании подпишут мировое соглашение и отзовут иски, которые оставались в стадии рассмотрения. В их числе требования Антимонопольного комитета Украины о взыскании семи миллиардов долларов с "Газпрома". Что же касается решения Стокгольмского арбитража, то российская корпорация уже выплатила "Нафтогазу" два миллиарда 900 миллионов долларов. Президент Владимир Зеленский уже в ночи отреагировал в соцсети.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в рамках которого мы получаем как минимум семь миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт ещё на десять лет. Украинская газотранспортная система будет загружена, а это энергетическая безопасность и благополучие украинцев!" – написал Зеленский.

Украинские эксперты оценивают работу над газовым соглашением как очень сложную, а достигнутые договоренности как результат серьезного компромисса сторон.

"Этот договор неординарный и оценки будут разные. Если говорить о победе - я бы не стал вот так палкой, как наш президент, махать. Конечно, неплохо, что деньги пойдут в бюджет и будут латать там дыры. То, что договоренности состоялись - это однозначно результат компромисса. За что очень радели европейцы, которые теперь разрешили свою главную проблему - поставок газа", - заявил народный депутат Украины, фракция "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Впрочем, если Европа свои энергетические проблемы решила, для США договоренности России и Украины, судя по всему стали неприятным предновогодним сюрпризом. 3 января с визитом в Киев собирается госсекретарь Майк Помпео. Не исключено, что газовый вопрос станет одним из основных. Совсем недавно Вашингтон надавил на участников строительства "Северного потока-2", а тут Украина допускает такие вольности.

"Наши интересы тут не совпадают. Украина хочет, чтобы был максимальный транзит через нашу территорию, чтобы мы зарабатывали на газотранспортной системе. А для США - ничего личного, только бизнес. Им надо продвинуть свой сланцевый газ в Европу - на крупнейший мировой рынок. Поэтому накладываются и санкции на Россию. Не от любви к Украине. Только бизнес", - сообщил народный депутат Украины Игорь Попов.

Но, как бы ни противились заокеанские бизнесмены и политики, сегодня газовые соглашения России и Украины обрели юридическую силу и отныне четко гарантируют транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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