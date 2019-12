В США объяснили бомбардировку Ирака желанием сдержать Иран

Вашингтон пригрозил новыми атаками

США нанесли авиаудары по Ираку, чтобы сдержать Иран. Такое заявление сделал госсекретарь Майк Помпео. Глава американской дипломатии пригрозил проиранским формированиям новыми атаками. Похожую риторику использовал и глава Пентагона в телефонном разговоре с властями Ирака.

Плохо будет всем. Так можно охарактеризовать политику Вашингтона в отношении Тегерана, Багдада и Дамаска. Премьер-министр Ирака Абдул-Махди рассказал о телефонной беседе с министром обороны США Марк Эспером, в которой предостерег от новых атак по мирным гражданам. В ответ услышал: "Решение уже принято".

"Представитель США заявил, что они будут совершать нападения на объекты, которые называют базами "Катаиб Хезболлы". Я сказал, что это очень опасный вопрос, и попросил обсудить его лицом к лицу, а не только по телефону. Он сказал: "Решение принято, я лишь информирую об этом", - заявил премьер Ирака Адиль Абдул-Махди.

Американские истребители F-15 ударили по населенным пунктам Ирака и Сирии в ночь на понедельник. Погибли 25 человек. В Пентагоне операцию назвали возмездием за предполагаемый удар проиранской группировки "Катаиб Хезболла" по американской базе в Киркуке, в результате которого погиб один военный. Тегеран причастность к инциденту отрицает.

Видео последствий бомбардировки США в Ираке и Сирии

"Военная агрессия США по отношению к Ираку является прямым доказательством терроризма США. Тегеран осуждает ее", - сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Вашингтон продолжает использовать формальные поводы для своей ближневосточной экспансии. Госсекретарь США Майк Помпео, который лично информировал президента о ходе операции американских ВВС, заручился поддержкой Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных арабских эмиратов и теперь грозит новыми ударами по "проиранским силам". Месть за ядерную сделку - сходятся во мнении эксперты. В 2018 году Дональд Трамп лично вывел свою страну из соглашения, желая ослабить Тегеран. Госдепартамент анонсирует новый пакет санкций против неуступчивой исламской республики.

"Иран сейчас может позволить себе тратить меньше денег, чем три года назад. На первых полосах газет The New York Times и The Washington Post были опубликованы материалы о том, как наши санкции ослабляют Иран и его союзников. Мы продолжим делать это. Будет еще больше санкций", - говорится в заявлении Госдепа.

Ядерную сделку, выйдя из нее, поставил под удар именно Вашингтон, заявил на встрече с Сергеем Лавровым министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. При этом Тегеран свои обязательства выполнил. Это подтверждают различные международные организации. В Ираке, оказавшемся в эпицентре американо-иранских противостояний, с новой силой вспыхнули антизападные настроения. Различные политические силы объединились против военной экспансии и требуют от парламента принять срочное решение о выводе всех иностранных сил с территории страны.

Павел Прокопенко. Павел Румянцев. "ТВ Центр".

