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"10 евро за 5 минут": в Латвии задумали брать плату за разговоры на русском языке

09:32
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Если инициатива перерастёт в законопроект, потратиться придется почти 40% граждан страны

Ввести плату за разговоры на русском языке предложили в Латвии. С такой инициативой выступила депутат от Новой консервативной партии Эва Мартужа на своей странице в Twitter.

"Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса – десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык – ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", - написала она в своем блоге.

Общаться за деньги придётся в супермаркетах, государственных службах и частных компаниях. Пять минут беседы обойдутся в десять евро - именно столько стоят услуги переводчика. Если инициатива перерастёт в законопроект, потратиться придется почти 40% граждан Латвии, передает "ТВ Центр". Для них русский язык - родной. Хоть и официально значится как иностранный.

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