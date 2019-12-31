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Дождь и снег: каких погодных сюрпризов ждать москвичам на Новый год

11:55
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Свой прогноз дали в Гидрометцентре

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких российских регионах.
Москвичам пообещали "барическую пилу" на Новый год

Его ждали весь декабрь и дождались. Минувшей ночью предновогодний снегопад накрыл большую часть территорий России. В считанные часы федеральные автомобильные трассы между городами превратились в поля снега. Сотни людей и машин оказались заблокированными на дорогах, передает "ТВ Центр".

На севере из-за сильной метели и шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду во многих регионах объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 31 декабря снег выпал и в столице, вселив в москвичей надежду провести новогоднюю ночь и все каникулы в традиционном белом антураже. Но к утру растаял.

"Предновогодний день 31 го декабря будет с температурой плюс 1 - плюс 3 градуса. Осадки будут выпадать в виде мокрого снега и даже немножко в виде дождя, местами снег, местами отсутствие снега", - рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уходящий декабрь претендует на то, чтобы стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Рекордным по числу климатических аномалий стал и весь 2019 год. Тем не менее, синоптики советуют не терять надежды на снежную зиму. Вот только начнётся она, скорее всего, не раньше середины января.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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