Дождь и снег: каких погодных сюрпризов ждать москвичам на Новый год

Свой прогноз дали в Гидрометцентре
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких российских регионах.
Его ждали весь декабрь и дождались. Минувшей ночью предновогодний снегопад накрыл большую часть территорий России. В считанные часы федеральные автомобильные трассы между городами превратились в поля снега. Сотни людей и машин оказались заблокированными на дорогах, передает "ТВ Центр".
На севере из-за сильной метели и шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду во многих регионах объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 31 декабря снег выпал и в столице, вселив в москвичей надежду провести новогоднюю ночь и все каникулы в традиционном белом антураже. Но к утру растаял.
"Предновогодний день 31 го декабря будет с температурой плюс 1 - плюс 3 градуса. Осадки будут выпадать в виде мокрого снега и даже немножко в виде дождя, местами снег, местами отсутствие снега", - рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Уходящий декабрь претендует на то, чтобы стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Рекордным по числу климатических аномалий стал и весь 2019 год. Тем не менее, синоптики советуют не терять надежды на снежную зиму. Вот только начнётся она, скорее всего, не раньше середины января.
Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"