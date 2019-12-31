Мария Порошина о годовалом сыне: "Он уже поет"

Малыш развит не по возрасту

В начале января 2020 года сыну Марии Порошиной Андрею исполнится годик. Актриса рассказала в интервью о том, как он растет.

По словам артистки, малыш развит не по возрасту и блистает своими талантами. "Он уже поет! Думаю, это оттого, что во время беременности я постоянно слушала оперу в Большом театре, благо там моя мама служила", - призналась в беседе с "7Дней" Порошина.

Мария за два месяца сходила на пять оперных премьер. "Я люблю оперу, но именно до такой степени, до фанатизма, мне хотелось впитывать звуки оркестра, голосов, рассматривать декорации, костюмы — только когда я ждала Андрюшу", - рассказала актриса.

Порошина не могла насытиться оперой. "Мама удивлялась: "Маша, что с тобой?" А я отвечала: "Во-первых, все эти постановки такие интересные! А во-вторых, пока я в декрете, у меня есть свободное время" — поделилась Мария.

Старшие дети, по словам Порошиной, отнеслись к появлению братика очень хорошо. "Они его безумно любят, постоянно зацеловывают! Готовы часами с ним возиться, играть", - рассказала актриса.

При этом сын у Порошиной "спокойный и созерцающий". "Уже знает себе цену, понимает, что он — мужчина! Он, конечно, может быть чем-то недоволен, но с ним можно договориться", - отметила артистка.

Напомним, у Марии Порошиной четверо дочерей – одна от актера Гоши Куценко и еще трое от артиста Ильи Древнова. Отца сына Мария держит в секрете. По слухам, новый возлюбленный актрисы проживает за границей и никак не связан с актерской профессией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"