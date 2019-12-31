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Десятки людей заразились пневмонией неизвестного происхождения

10:16
  • вторник
  • 31 декабря 2019

В китайской провинции Ухань участились случаи заболеваний неизвестной пневмонией

Китайские медики бьют тревогу – в стране растет число заболевших пневмонией неизвестного происхождения. Так, в Ухане с начала этого месяца специалисты обнаружили 27 случаев заболевания. Примерно четверть из заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Как сообщает РИА Новости, в город уже выехали представители государственного комитета по вопросам здравоохранения, чтобы разобраться в ситуации. Медики ведут учет больных.

Ранее ученые из США и Канады выявили прямую взаимосвязь между ежедневной двигательной активностью и смертностью среди пожилых людей.

Между тем специалисты определили средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкологические заболевания. В зоне риска оказались 64-летние граждане.

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