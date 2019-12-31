У летевшего в Москву самолета отказал двигатель

С проблемами столкнулся лайнер "Уральских авиалиний"

В Екатеринбурге экстренно сел самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за отказавшего двигателя.

Лайнер А-320 летел по маршруту Новосибирск - Москва. Во время полета сработал индикатор неисправности одного из двигателей, и командир принял решение развернуться в районе Нефтекамска, чтобы сесть в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Самолет успешно приземлился в "Кольцово". Никто не пострадал. Пассажиры отправятся в Москву на резервном борте в 13:30 (11:30 мск).

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