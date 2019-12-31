Медведев назвал газовое соглашение с Украиной компромиссом

Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, отметил премьер-министр

Пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину в ЕС показывает, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться. Об этом во вторник сообщил премьер Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые накануне вечером договоренности.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной - это компромисс, который необходимо было найти", - приводит слова Медведева РИА Новости.

Глава правительства добавил, что транзит топлива продолжится на условиях, устраивающих все стороны, все претензии прекращены.

30 декабря Москва и Киев после сложных переговоров подписали комплект документов для реализации протокола по газу. Договор рассчитан на пять лет. По нему "Нафтогаз" обязуется забронировать мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах.

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