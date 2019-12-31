Аттракционы вместо митингующих: в Тбилиси снесли палаточный городок оппозиции

Сейчас около здания парламента находятся стражи порядка

В Тбилиси полицейские снесли палаточный городок оппозиции. Задержаны десять человек. Вернуться с новой акцией протеста демонстранты пообещали уже в ближайшие часы, передает "ТВ Центр".

Лагерь в центре грузинской столицы сторонники Михаила Саакашвили развернули в ноябре. Когда в парламенте страны не приняли поправки в конституцию. Изменения предполагали переход к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство тогда покинули влиятельные депутаты.

Сейчас на площади перед парламентом установлены аттракционы. На месте дежурит полиция.

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