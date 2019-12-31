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Главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк умер после долгой болезни

11:29
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Ему был 91 год

Скончался главный конструктор стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Ему был 91 год.

Как рассказали в пресс-службе "Туполева", конструктор умер 30 декабря. Долгое время он страдал от тяжелой болезни.

В компании Валентина Близнюка назвали выдающимся авиаконструктором, который внёс неоценимый вклад в развитие отечественного авиастроения, передает РИА Новости.

Валентин Иванович Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Он руководил работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Является лауреатом Государственной премии СССР.

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Валентин Близнюк, главный конструктор, руководитель работ по созданию ракетоносца Ту-160
Ту-160
Ту-160
Ту-160
Ту-160
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