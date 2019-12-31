В Сети появилась новогодняя серия нового "Простоквашино"

О чем новый эпизод?

На официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" 31 декабря опубликовали новую серию "Возвращения в Простоквашино". Эпизод называется "Корпоратив".

"В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня - няня Маргарита Егоровна исполнит совместно с Галчонком", - приоткрыли завесу тайны в "Союзмультфильме". Как отмечает ТАСС, режиссером новогодней серии стала Софья Кравцова - лауреат суздальского анимационного фестиваля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал бесплатные сеансы в сети кинотеатров "Москино" в новогодние праздники.

О ренессансе российской мультипликации смотрите репортаж "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"