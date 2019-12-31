Чем заняться в новогоднюю ночь в Москве

"ТВ Центр" покажет главные площадки Москвы в прямом эфире

Телеканал "ТВ Центр" подготовил большую праздничную программу на Новый год. В эту сказочную ночь мы по традиции покажем главные площадки Москвы в прямом эфире. Красная площадь, ВДНХ и, конечно же, Поклонная гора. Там вас ждут зажигательные выступления творческих коллективов и любимых артистов. Так что встречайте этот Новый год с нами - включайте "ТВ Центр" в 23:00 или приходите на праздничный концерт.

Подробнее о том, как встретить Новый год в Москве, смотрите в репортаже.

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