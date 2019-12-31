ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"За большие заслуги": Путин присвоил престижное звание Ангелине Вовк и Игорю Николаеву

12:37
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Они стали народными артистами

Композитор Игорь Николаев, телеведущая Ангелина Вовк, а также музыкант Сергей Жилин стали народными артистами Российской Федерации. Соответствующее звание им присвоил президент Владимир Путин.

Как отмечается на сайте правовой информации, отмечены "большие заслуги в области культуры и искусства" и многолетняя плодотворная деятельность.

В октябре Владимир Путин наградил орденами и медалями деятелей культуры, многодетных родителей, общественных деятелей и государственных служащих. Награды удостоились композитор Александра Пахмутова, актеры Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Телеведущая Ангелина Вовк
Телеведущая Ангелина Вовк
Певец, композитор Игорь Николаев
Певец, композитор Игорь Николаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.