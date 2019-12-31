"За большие заслуги": Путин присвоил престижное звание Ангелине Вовк и Игорю Николаеву

Они стали народными артистами

Композитор Игорь Николаев, телеведущая Ангелина Вовк, а также музыкант Сергей Жилин стали народными артистами Российской Федерации. Соответствующее звание им присвоил президент Владимир Путин.

Как отмечается на сайте правовой информации, отмечены "большие заслуги в области культуры и искусства" и многолетняя плодотворная деятельность.

В октябре Владимир Путин наградил орденами и медалями деятелей культуры, многодетных родителей, общественных деятелей и государственных служащих. Награды удостоились композитор Александра Пахмутова, актеры Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.

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