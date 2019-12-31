ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Лукашенко созвонились в преддверии Нового года

12:45
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Это второй разговор за два дня

Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник днем провели второй за два дня телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Там рассказали, что лидеры двух стран обсуждали тему поставок углеводородов. Особое внимание было уделено поставкам нефти в Белоруссию.

Информацию о разговоре Путина и Лукашенко подтвердили в Кремле. Там рассказали, что они договорились продолжить переговоры по поставках нефти и газа.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко уже беседовали по телефону. В понедельник они обсуждали поставки Минску энергоносителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.