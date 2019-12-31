Путин и Лукашенко созвонились в преддверии Нового года

Это второй разговор за два дня

Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник днем провели второй за два дня телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Там рассказали, что лидеры двух стран обсуждали тему поставок углеводородов. Особое внимание было уделено поставкам нефти в Белоруссию.

Информацию о разговоре Путина и Лукашенко подтвердили в Кремле. Там рассказали, что они договорились продолжить переговоры по поставках нефти и газа.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко уже беседовали по телефону. В понедельник они обсуждали поставки Минску энергоносителей.

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