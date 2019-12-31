Путин по телефону поздравил Зеленского с Новым годом

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также газовый контракт

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств выразили надежду, что в ближайшее время будет достигнуто полное прекращение огня в Донбассе.

Путин и Зеленский также приветствовали обмен пленными на востоке Украины. Стороны договорились немедленно начать согласование нового списка для обмена.

Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими праздниками. "Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении президента Украины, которое приводит ТАСС.

Ранее в декабре на юго-востоке Украины состоялся обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным республикам более 120 человек, а Донецк и Луганск вернули украинской стороне почти 80 удерживаемых.

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