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Центр Москвы станет большой театральной сценой

13:27
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Москвичам и гостям столицы покажут около 300 театральных постановок

Москва на новогодних праздниках приготовила обширную развлекательную программу. Целых шесть дней москвичи и гости столицы смогут слушать концерты любимых исполнителей, участвовать в спортивных тренировках и творческих мастер-классах, и, конечно же, смотреть зрелищные театральные постановки.

Как рассказала заместитель мэра столицы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина, 25 российских и европейских театров покажут около 300 спектаклей.

Важной частью праздника станут выступления уличных театров – специальный проект Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". 31 декабря уличные спектакли начнутся в 17:00 и продлятся до полуночи. 1 января попасть в театральный калейдоскоп можно будет с 14:00 до 21:00. Со 2 по 4 января представления стартуют в 13:00 и будут идти до 21:00, 5 января – с 15:00 до 18:30. Представления будут начинаться каждые 30 минут, сменяя друг друга.

Новогоднюю программу можно посмотреть на сайте "Московские сезоны".

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