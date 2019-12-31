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Около 500 пар зарегистрируют брак 31 декабря

13:35
  • вторник
  • 31 декабря 2019

Для молодоженов работают 34 отдела ЗАГС

Около 500 пар решили заключить брак в московских отделах ЗАГС в преддверии Нового года. 31 декабря можно получить нужный документ или подать заявление на регистрацию брака.

"Торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако в этом году пожениться в торжественной обстановке можно будет и во вторник, 31 декабря, в 34 отделах ЗАГС", - приводятся в сообщении управления ЗАГС Москвы слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Кроме того, в 10 отделах ЗАГС для молодоженов и их гостей установлены инстапринтеры, которые моментально печатают выложенную в сеть фотографию. Необходимо просто поставить хэштег с названием отдела ЗАГС.

После Нового года три дворца бракосочетания (№ 1, № 3 и № 5) будут проводить торжественные церемонии заключения брака и принимать заявления. Грибоедовский ЗАГС будет работать 3 и 7 января, дворец бракосочетания № 3 - 5 и 7 января, а дворец бракосочетания № 5 - 4 и 7 января. Остальные отделы ЗАГС будут работать для посетителей с 3 по 6 января.

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