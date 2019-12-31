Депздрав: Алкогольные напитки не стоит смешивать

Не рекомендуется и повышать градус

В московском Департаменте здравоохранения дали советы, как снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года. Это возможно, если не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

"Смешивать не стоит по причине того, что напитки разного градуса, разного качества, разного содержания сахара. Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал. Тогда вероятность развития осложнений разного рода - соматических и психических - уменьшается. Любое смешивание опасно. Сложно предсказать, как оно подействует в отдельно взятом случае. Народное мнение о том, что если смешиваешь, то градус надо повышать - заблуждение", - рассказал агентству "Москва" заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

По его словам, также стоит воздержаться от употребления алкоголя с газированными напитками из-за рисков развития панкреатита.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"