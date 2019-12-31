В Кремле назвали главное достижение года

Дмитрий Песков рассказал, что тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить

В России удалось сломить негативную тенденцию на снижение благосостояния граждан. Это главное достижение уходящего года. Об этом 31 декабря рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, уровень благосостояния "топтался на месте или сокращался". "Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс", - цитирует спикера Кремля ТАСС.

Главной неудачей, по мнению Пескова, стали скромные темпы роста российской экономики. "Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста. Поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", - сказал он.

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал, когда вырастет благосостояние россиян. Решение проблемы глава государства видит в росте ВВП и увеличении производительности труда. Раздача средств из резервных фондов ни к чему не приведет.

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