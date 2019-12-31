Американские санкции не остановят "Северный поток-2"

Сроки ввода трубы немного сдвинутся

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен и введен в действие, но с опозданием из-за американских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, пока назвать дату пуска газопровода невозможно из-за действий третьих стран.

"С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении швейцарской компании Allseas, которая из-за действий США приостановила свое участие в строительстве газопровода, Песков заметил, что это является коммерческим вопросом и публично обсуждаться он не будет.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предполагает санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Ограничения коснулись судов, которые занимались укладкой труб на глубинах более 100 футов, и компаний, которые сдают такие корабли в аренду.

После подписания документа швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода, из Балтийского моря. В Кремле заявили, что подобные шаги Трампа в отношении газопровода не останутся без взаимности.

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