"Пусть счастье поселится в вашем доме": Путин поздравил россиян с Новым годом

Мечты граждан неотделимы от России

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Обращение президента было показано жителям Петропавловска-Камчатского, где 2020 год уже наступил.

В своем поздравлении глава государства заявил, что основой достижения высоких целей служит единство россиян, а настоящее и будущее страны зависит от усилий каждого. По словам Путина, мы живем в бурное и противоречивое время.

"Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", - сказал президент.

Путин напомнил, что в 2020 году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он поздравил фронтовиков и тружеников тыла, всех тех, кто прошел тяжелейшие испытания ради ныне живущих поколений.

По мнению главы государства, россияне в первую очередь ценят теплоту человеческих отношений и дружеского общения, стремятся помочь тем, кто нуждается в поддержке.

"Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем ёлку, достаём фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят своё тепло уже младшим поколениям. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребёнок знает, что он самый любимый", - пожелал Владимир Путин гражданам страны.

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