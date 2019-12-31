Медведев пожелал россиянам удачи, счастья и благополучия

Премьер-министр поздравил граждан с Новым годом

Дмитрий Медведев 31 декабря поздравил россиян с Новым годом. Поздравление премьер-министра опубликовано на сайте правительства. Глава кабмина пожелал удачи, счастья и благополучия.

"Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы", - сказал Медведев.

Ранее в Кремле назвали главное достижение 2019 года. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в стране удалось сломить негативную тенденцию на снижение благосостояния граждан.

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