Общественный транспорт Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь

МЦД будет работать до двух ночи

В ночь на 1 января городской общественный транспорт Москвы станет бесплатным. Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать круглосуточно, а поезда МЦД и обычные электрички — до 2 ночи. Об этом ТВЦ.RU сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Воспользоваться этим транспортом можно будет бесплатно с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.



Информация о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения на новогодних праздниках доступна на Едином транспортном портале Москвы.

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