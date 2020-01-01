Танцы на улицах, парад елок, фейерверки: в России с размахом встретили Новый год

Гуляла все страна

Праздничным маршрутом прошел Новый год по городам России. Стартовал он на Чукотке и финишировал через час после Москвы в Калининграде.

Во Владивостоке праздничные гулянья развернулись на центральной площади. В этом году там устроили настоящий парад елок. 11 лесных красавиц символизировали Дальневосточные регионы. Новогоднюю атмосферу создавали ледяные фигуры сказочных персонажей, горка, карусели, выступление артистов, танцы и караоке. А чтобы люди не замерзли, погода в регионе по-настоящему зимняя, были развернуты палатки с горячим чаем и угощениями. Завершился праздник только под утро большим фейерверком, передает "ТВ Центр".

В Уссурийске Новый год встретили грандиозной дискотекой. А в Оренбурге сотни горожан отметили праздник в центре города. Деды Морозы прямо на улице раздавали подарки детям. Большая новогодняя программа завершилась салютом.

В Воронеже военнослужащие поздравили всех праздничным флешмобом на плацу. Под звуки барабана они выстраивались в новогодние фигуры: елку, снежинку и цифру 2020. Таким образом они пожелали всем успехов, надежды и новых побед.

А главные торжества этой ночью, конечно же, были в Москве - более 2 с половиной миллионов человек приняли участие в новогодних гуляньях. Концерты, ярмарки, катки! Стартовал праздник на Тверской улице, где в разгаре главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество"!

Представления, танцы, смех и нескончаемая радость. Настоящая рождественская феерия. Здесь встречаются герои сказок и совсем уж фантастические персонажи, которые оживили Новый год, добавив в него частичку настоящего волшебства. И все как-то очень быстро поймали ритм праздника. Поприсутствовать лично в самом сердце России на главном событии этой зимы для многих стало самой важной вехой на пути в предстоящий год. Сюда съехались люди со всего мира.

Назвать встречу тёплой можно в прямом смысле слова. На градуснике +1. Правда, иногда шёл дождь, сменяющийся мокрым снегом. Впрочем, подмочить настроение гуляющим природе не удалось. А для иностранцев погода и вовсе стала первым приятным новогодним подарком.

"Мы не были в России уже 17 лет. И вот мы решили в первый раз посетить наших друзей и посмотреть, какая красивая Москва! Изменилось много в положительную сторону", - рассказал один из гостей праздника.

Гуляли всю ночь и по всей Москве. За тем как встречали Новый год на Поклонной горе, следили миллионы людей. Праздничный концерт показывал телеканал "ТВ Центр". На сцене выступали звёзды эстрады, а перед сценой тысячи гуляющих пели, танцевали, поздравляли с праздником и обязательно загадывали желания!

Большой праздник по всей Москве! И каждый район доказывал, что ни Красной площадью единой жив москвич. В Черёмушках этой ночь до утра слышались новогодние поздравления. Праздничные огни, гирлянды, мишура, и, конечно же, фейерверк. Красная площадь, Сокольники, Парк Горького, Поклонная гора и дальше во все стороны света. Россия гуляла всю ночь.

Самые тёплые слова в Новый год от мэра Москвы. Жители и гости столицы вспоминали радости и печали ушедшего года и ждут от будущего исключительно хороших новостей.

"Вспоминаем только самое хорошее. Забываем обиды, трудности и проблемы. В эти минуты мы загадываем желания, и просим судьбу об удаче, здоровье и благополучии. Поздравляю Вас дорогие москвичи, с Новыми годом. От всего сердца желаю вам счастья, благополучия. С праздником дорогие друзья!" - сказал Сергей Собянин.

В эту ночь поздравления летели со всей страны. Самые добрые, сокровенные и самые искренние слова в новом году! И пожелания даже не себе. А всем тем, кто нас окружает, поддерживает и помогает идти дальше!

Илья Данильцев, Игорь Константинов, Александр Овчинников, Сергей Ким, Станислав Чубин и Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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